Укрпочта выпустила марку с изображением Валерия Лобановского

Национальный почтовый оператор почтил выдающегося тренера к 80-летию со дня его рождения.

Укрпочта к 80-летию со дня рождения выдающегося футболиста и тренера киевского «Динамо» Валерия Лобановского ввела в обращение почтовую марку и изготовила конверт.

Марка «Валерий Лобановский. 1939-2002 гг» выпущена тиражом 130 тыс. экземпляров, ее стоимость 8 гривен, и с 18 апреля знак почтовой оплаты можно будет приобрести в специализированных точках продажи филателистической продукции. Об этом сообщает официальный сайт Укрпочты.

Торжественная церемония спецгашения знака почтовой оплаты состоялась при участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, дочери тренера – Светланы Лобановской, генерального секретаря Федерации футбола Украины Юрия Записоцкого, а также звездных воспитанников великого тренера - Игоря Беланова, Алексея Михайличенко и Владимира Бессонова.

Всего за годы независимости Укрпочта выпустила 1600 марок и блоков, которые рассказывают про историю, культуру, архитектуру и природные памятники, выдающихся личностей, современность, спортивные достижения, сообщает официальный сайт Укрпочты.

Национальный почтовый оператор неоднократно использовал тему футбола на филателистической продукции. За последние 25 лет Укрпочта выпустила 21 марку и 3 почтовых блока на тему спорта. В частности, несколько знаков почтовой оплаты были посвящены проведению в Украине Евро-2012, финалу Лиги чемпионов-2018 в Киеве, 100-летию создания ФИФА и другие.