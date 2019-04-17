Новым тренером ФК Львов стал Блавацкий

Наставник озвучил цель - борьба за еврокубки.

Новым главным тренером команды ФК "Львов" стал украинский специалист Богдан Блавацкий.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 55-летним специалистом подписан до конца сезона, однако будет продлен на год при достижении целей.

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Блавацкий поделился ожиданиями от своей работы:

"Нужно как можно скорее забыть последние поражения, оставить их в прошлом. Сейчас мы все вместе должны работать над следующей целью - выход в еврокубки. Уверен, что нам это по силам. Моя философия очень проста: "Наша команда забьет, сколько захочет, а наш соперник - сколько сможет", - отметил специалист.

Богдан Блавацкий ранее работал с Виталием Кварцяным в «Волыни», а также трудился в чемпионате Польши.

Напомним, ранее ФК «Львов» расстался с тренером Юрием Бакаловым после проигрыша команды в 1/4 финала Кубка страны. В чемпионате Украины клубу удалось попасть в первую шестерку, ФК "Львов" получил возможность бороться за вход в еврокубки.