Тоттенхэм одолел Ман Сити, Ливерпуль обыграл Порту в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Ответные поединки в этих парах состоятся 17 апреля.

Во вторник в Лондоне и Ливерпуле состоялись две четвертьфинальные игры Лиги чемпионов УЕФА.

В британской столице на новой арене "Тоттенхэма" - Tottenham Hottspur Stadium - состоялось английское дерби - "Тоттенхэм" против "Манчестер Сити".

Первый тайм закончился без голов, а самый реальный момент упустили гости - нападающий «Сити» Серхио Агуэро не реализовал пенальти, назначенный после видеопомощи арбитрам VAR. Вратарь лондонцев Уго Льорис отразил 11-метровый.

В начале второго тайма "Тоттенхэм" понес серьезную потерю - из-за травмы поле покинул капитан лондонцев Харри Кейн. Однако даже без своего лидера "Шпоры" сумели добиться важной победы. На 78-й минуте Эрикссен ассистировал Сон Хюн Мину, на чей удар не смог должным образом среагировать голкипер "Сити" Эдерсон.

В оставшееся время команда Гвардиолы так и не сумела преодолеть защитные редуты "Тоттенхэма". В результате один из фаворитов турнира проигрывает - 0:1 - и вынужден ждать ответного матча для осуществления реванша.

Тем временем фаворит другой пары - "Ливерпуль" - подтвердил свои амбиции в игре с "Порту". Уже в первом тайме мерсисайдцы добились комфортного преимущества в счете - 2:0 - усилиями Кейта и Фирмино. После перерыва счет не изменился.

Ответные поединки в этих парах состоятся 17 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала. Первые матчи

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 1:0

Гол: Сон Хюн Мин (78)

"Ливерпуль" - "Порту" - 2:0

Голы: Кейта (5), Фирмино (26)