Известная украинская спортсменка ударила тренера по лицу во время матча (видео)

Игрок сборной Украины по футзалу Анна Сидоренко получила прямую красную карточку по итогам инцидента.

Во время матча высшей лиги чемпионата Украины по футзалу среди женщин произошел скандальный эпизод.

В матче между столичными командами IMS-НУХТ и "Будстар-НПУ" футзалистка IMS-НУХТ и сборной Украины Анна Сидоренко ударила тренера команды-соперницы Александра Ратича.

Инцидент произошел на 17-й минуте встречи, после чего арбитр удалил известную спортсменку.

На опубликованном видео можно заметить, что Ратич, проходя мимо у кромки площадки, помешал Сидоренко ввести мяч в игру. Ранее Ратич был тренером именно команды IMS-НУХТ.

Примечательно, что, помимо красной карточки Сидоренко, рефери удалил из тренерской зоны и Ратича.

Встреча завершилась победой IMS-НУХТ со счетом 3:2.