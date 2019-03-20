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Известная украинская спортсменка ударила тренера по лицу во время матча (видео)

14:07, 20 марта 2019
Футбол
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Анна Сидоренко / facebook.com/imsfc

В матче между столичными командами IMS-НУХТ и "Будстар-НПУ" футзалистка IMS-НУХТ и сборной Украины Анна Сидоренко ударила тренера команды-соперницы Александра Ратича.

Инцидент произошел на 17-й минуте встречи, после чего арбитр удалил известную спортсменку.

На опубликованном видео можно заметить, что Ратич, проходя мимо у кромки площадки, помешал Сидоренко ввести мяч в игру. Ранее Ратич был тренером именно команды IMS-НУХТ.

Примечательно, что, помимо красной карточки Сидоренко, рефери удалил из тренерской зоны и Ратича.  

Встреча завершилась победой IMS-НУХТ со счетом 3:2.

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Теги: #футзал