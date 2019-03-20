Как приняли Мораеса в сборной Украины, первая тренировка экс-бразильца в команде (видео)
12:08, 20 марта 2019Футбол
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Национальная сборная Украины продолжает подготовку к игре с командой Португалии.
Жуниор Мораес (справа) провел первую тренировку в сборной Украины / facebook.com/UaNationalFootball
Сборная Украины в понедельник, 18 марта, начала подготовку к стартовым матчам отбора на чемпионат Европы 2020 года против Португалии и Люксембурга. Во вторник дебютную тренировку в команде после получения украинского гражданства провел нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес.
Смотрите видео первых дней команды на сборе.
Напомним, против Португалии сборная Украины сыграет уже 22 марта. Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Начало - в 21.45.
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