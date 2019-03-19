Португальский полузащитник Бруно Фернандеш не сыграет в матчах против Украины и Сербии
Полузащитник Спортинга и сборной Португалии Бруно Фернандеш покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Об этом сообщает SportArena со ссылкой на сайт местной Федерации футбола.
Игрок пожаловался на дискомфорт на одной из тренировок команды, а после проведения необходимых тестов был отправлен в свой клуб. Таким образом, хавбек не сможет принять участия в отборочных матчах Евро-2020 против Украины и Португалии.
В нынешнем сезоне 24-летний Фернандеш провел 25 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Ранее стала известна заявка сборной Португалии, в которую вернулся форвард Ювентуса Криштиану Роналду.
Напомним, что Португалия станет первым соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. Встреча состоится на домашней арене Бенфики Эштадиу да Луш 22 марта 2019 года в 21:45 по киевскому времени.
Поединок против Сербии Португалия также проведет дома. Матч состоится 25 марта.