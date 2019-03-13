Шахтер продлил партнерство с Фондом ООН

За этот период «Шахтер» и UNFPA реализовали программу ответственного отцовства «Счастье в 4 руки» с вовлечением в промокампанию игроков основного состава, а также создали в Харькове футбольную команду девочек 6–7 лет, которая регулярно проводит тренировки.

Футбольный клуб «Шахтер» и UNFPA продлили соглашение о сотрудничестве, которое действует с декабря 2017 года, когда впервые был подписан меморандум о совместной работе.

За этот период «Шахтер» и UNFPA реализовали программу ответственного отцовства «Счастье в 4 руки» с вовлечением в промокампанию игроков основного состава, а также создали в Харькове футбольную команду девочек 6–7 лет, которая регулярно проводит тренировки.

13 марта стороны оценили результаты работы и пролонгировали соглашение, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», отмечает:

– Мы довольны сотрудничеством с UNFPA. Совместно реализовали уже две программы: «Счастье в 4 руки» и создание футбольной команды девочек в Харькове. Над каждым из этих проектов продолжаем работать и сегодня. Планируем и в дальнейшем прилагать все усилия, чтобы привлечь внимание молодежи к спорту, семейным ценностям, вопросам ответственного отцовства, гендерного равенства и развития толерантного общества.

В свою очередь, Каспар Пик, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине, заметил:

– Благодарны нашим партнерам за реализацию уникальной инициативы, в которой футбольный клуб устанавливает реальную ценность для людей. Это очень важный шаг для продвижения свободной от стереотипов среды, расширения прав и возможностей женщин в Украине. Данная инициатива гораздо глубже, чем просто привлечение девушек в спорт. Речь идет о реализации их потенциала, позиций и возможности быть тем, кем они хотят.

Объединив усилия для достижения целей устойчивого прогресса в таких направлениях, как гендерное равенство, развитие спорта среди девушек, ответственное отцовство и борьба со стереотипами в обществе, 13 марта стороны оценили результаты работы и пролонгировали соглашение.