Динамо (U-19) в серии пенальти проиграло Хоффенхайму в Юношеской лиге УЕФА

Киевские футболисты уступили в матче за выход в четвертьфинал турнира.

В немецком Зингсхайме состоялся поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором команда киевского "Динамо" (U-19) противостояла ровесникам из "Хоффенхайма".

В основное время игры была зафиксирована ничья - 0:0. Ничейный счет отражал ход противостояния - ни одна из команд не имела заметного преимущества. После завершения 90 минут игры, по условиям регламента, не проводился овертайм, а команды приступили сразу к послематчевым 11-метровым. Более точными и хладнокровными оказались игроки "Хоффенхайма", которые "перестреляли" динамовцев - 4:2.

Таким образом, "Динамо" (U-19) прекратило борьбу в Юношеской лиге УЕФА. Напомним, что украинская команда может занести себе в актив зрелищную победу над туринским "Ювентусом" - за выход в 1/8 финала киевляне разгромили туринцев со счетом 3:0.