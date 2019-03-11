В матче Бундеслиги мяч, летящий в пустые ворота, застрял в снегу (видео)

Крайне редкий случай произошел в чемпионате Германии.

Удивительный случай произошел в матче немецкой Бундеслиги - ведущего футбольного дивизиона страны.

На минувших выходных Германию засыпало снегом, но игры чемпионата переносить не стали, и в воскресенье аутсайдер чемпионата «Ганновер» принимал «Байер» на почти белом поле, сообщает "Трибуна".

Гости забили два гола в первые полчаса, а потом у полузащитника хозяев, японского легионера Генки Харагути был отличный шанс один мяч отыграть. Игрок вышел один на один с голкипером, обыграл его и бил по пустым воротам, но мяч непостижимым образом застрял в снежном покрове перед самой линией ворот.

Genki Haraguchi was sure he had scored an easy open goal, but the snow said no ❄🥶 The unluckiest no-goal of all time? 😱❌ pic.twitter.com/9RkexhQfIG — DW Sports (@dw_sports) 10 березня 2019 р.

После матча главный тренер "Ганновера" Томас Долль сказал про эпизод: «Мяч застрял на линии ворот. Вот так нам везет на дне турнирной таблицы!»

Интересно, что во втором тайме «Ганновер» все-таки забил два гола и отыгрался, но на последних минутах 19-летний форвард «Байера» Кай Хавертц принес гостям победу - 3:2.

«Ганновер» с 14 очками после 25 матчей остался на предпоследнем 17-м месте в Бундеслиге. От 16-го места, которое дает право на переходные матчи, команду отделяет 5 очков, от спасительного 15-го места – 8 баллов.