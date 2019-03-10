Зинченко признан лучшим игроком месяца в Манчестер Сити (видео)

Украинский игрок опередил ведущего форварда команды Серхио Агуэро.

Болельщики английского "Манчестер Сити" признали украинца Александра Зинченко лучшим игроком команды в феврале. Украинец набрал 45% из 24 188 голосов.

Об этом сообщает официальный твиттер манчестерского клуба.

Второе место в голосовании занял форвард Серхио Агуэро, который при этом был признан лучшим игроком Премьер-лиги в феврале. На счету аргентинца 41% голосов. Рахим Стерлинг набрал только 14%.

A month to remember for @Azinchenko17 📆🏆 as he is named February's @EtihadAirways player of the month!



🔵 #mancitypic.twitter.com/QBMkLBXxnr — Manchester City (@ManCity) March 10, 2019

В феврале Зинченко сыграл в 5 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах, отметившись 2 результативными передачами. Вместе с командой он выиграл Кубок Лиги, обыграв в финале "Челси" (0:0, 4:3 по пенальти).

В субботу, 9 марта Зинченко сыграл полный матч за "Сити" в 30-м туре Премьер-лиги против "Уотфорда". "Горожане" победили - 3:1 - и оторвались на 4 очка от "Ливерпуля", который свой матч с "Бернли" проводит в воскресенье.