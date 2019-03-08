Тренер Челси: у нас было много шансов на то, чтобы забить Динамо больше трех голов

Маурицио Сарри похвалил своих игроков после игры.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о победном матче против "Динамо" в рамках 1/8 финала Лиги Европы (3:0). Итальянец похвалил своих игроков после игры.

«У нас было много шансов в этом матче для того, чтобы забить больше трех голов. Особенно хорошо мы выглядели в первом тайме. Это отличный результат для нас, но мы должны быть сосредоточены во второй игре.

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Отдельно хочу отметить Педро - он хорошо поработал и в атаке, и в обороне. Что касается Хадсона-Одои, то он получает достаточное количество времени и играет больше, чем его ровесники в других клубах АПЛ. Он прибавляет, но существует опасность, что Каллум может не справиться с давлением, которое оказывается на него», - цитирует Сарри официальный твиттер "Челси".

Второй поединок между "Динамо" и "Челси" состоится в следующий четверг в Киеве, 14 марта. Начало игры - в 19:55.