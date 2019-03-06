Роналду останется без тренера: итальянские СМИ узнали будущее наставника Ювентуса
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри покинет клуб по окончании этого сезона. Более того, по информации издания Corriere dello Sport, наставник хотел уйти в отставку еще накануне матча против "Наполи" (2:1) в чемпионате Италии, который состоялся в минувшее воскресенье.
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Узнав о намерении Аллегри уйти, председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли в срочном порядке вынужден был прервать бизнес-встречу и вылететь в Турин. Детали разговора Аньелли и Аллегри не сообщаются, но функционеру удалось убедить тренера и тот согласился продолжить сотрудничество. Однако вопрос будущего снова будет подниматься после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" 12 марта (первая игра - поражение "Юве" 0:2).
Juve: Allegri threatened to resign before Napoli clash https://t.co/eteZyn9lUjpic.twitter.com/JlmSHm6gc4— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) 4 березня 2019 р.
Речь идет о том, что в случае непрохода "Ювентуса" дальше Аллегри может покинуть команду. Да и в случае успеха туринцев пребывание Массимилиано в "Юве" будет непродолжительным. Тренер намерен летом покинуть клуб, а больше всего в его услугах заинтересован миланский "Интер".
СМИ сообщают, что одним из наиболее реальных кандидатов на роль преемника Аллегри в "Ювентусе" является экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.