Атлетико обыграл Ювентус, а Ман Сити в меньшинстве вырвал победу у Шальке в 1/8-й Лиги чемпионов

Ответные матчи пройдут 12 марта.

В Мадриде и Гельзенкирхене завершились очередные два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шальке» у себя дома принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу английской команды. "Горожане" открыли счет в первом тайме - на 18-й минуте забил Серхио Агуэро. Еще до перерыва дважды отличился "Шальке", причем оба раза - с пенальти (дубль Бенталеба).

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На 68-й минуте защитник «Манчестер Сити» Николас Отаменди получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. На 85-й минуте счёт сравнял хавбек «горожан» Лерой Сане. В концовке встречи победу для своей команды вырвал полузащитник «Ман Сити» Рахим Стерлинг. Отметим, что украинец Александр Зинченко вышел на замену за пару минут до победной развязки.

В параллельной игре "Атлетико" в столице Испании принимал "Ювентус". Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Мадридцы вышли вперёд на 78-й минуте. Хосе Мария Хименес после углового пробил голкипера «Ювентуса» Щенсны. Второй мяч хозяева забили уже через пять минут, после ещё одного стандарта отличился Диего Годин - мяч от корпуса Криштиану Роналду влетел в ворота «Ювентуса».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, ответный матч "Ювентус" - "Атлетико" пройдет 12 марта в Турине. В тот же день "Ман Сити" примет в ответной игре "Шальке".