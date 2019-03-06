Сборная Украины проведет открытую тренировку накануне старта отбора Евро-2020

Тренировка состоится на главной арене страны НСК "Олимпийский".

18 марта национальная сборная Украины по футболу начнет в Киеве свой первый в 2019 году сбор.

До обеда игроки обязаны прибыть к месту расположения сборной, которым на этот раз станет столичный отель «Хилтон», сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

В первый день сбора в 18.00 на столичной арене НСК Олимпийский начнется открытая тренировка национальной команды, на которое приглашаются все желающие поддержать сборников и вдохновить их на непростые выездные матчи старта отбора.

На «Олимпийском» сборная планирует тренироваться до 20 марта. В этот день команда проведет утреннее занятие, после которого будет обед непосредственно на арене, откуда сразу же выедет к аэропорту Борисполь. В 16.30 сине-желтые возьмут курс на Лиссабон. Перелет до столицы Португалии, как ожидается, продлится четыре с половиной часа. В Лиссабоне украинцы поселятся в гостинице «Эпик Сана».

Как сообщал УНИАН, на старте отбора Евро-2020 сборная Украины проведет гостевые матчи с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).