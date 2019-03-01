ФК «Шахтер» запустил образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии.

В основу курса положены уникальные знания и опыт, накопленные ведущими специалистами клуба за многие годы.

ФК «Шахтер» впервые запускает образовательный проект по подготовке тренеров футбольной Академии.

В основу курса положены уникальные знания и опыт, накопленные ведущими специалистами клуба за многие годы, сообщается на официальном сайте горняков.

В клубе готовы делиться системой подготовки юных игроков с молодыми людьми, обладающими тренерским потенциалом, верой в свои силы и желанием посвятить карьеру воспитанию будущих звезд украинского и мирового футбола.

Лучшие из лучших по итогам отбора получат предложение пройти модульное обучение (бесплатно!), и им будет выдан сертификат об успешном завершении курса. Самые перспективные участники проекта, чей потенциал, харизма и способности к воспитанию юных футболистов проявятся наиболее ярко, займут достойное место в числе тренеров Академии «Шахтера».

Чтобы стать участником проекта, необходимо зарегистрироваться и пройти несколько этапов отбора: интервью с HR-специалистом, тестирование способностей и мотивации, выполнение задания по видеоанализу матча. По результатам отбора будет сформирована группа из 20 человек.

Обучение запланировано с апреля по октябрь и будет состоять из теоретических лекций, практических домашних заданий и отработки навыков организации тренировочного процесса на поле. Весь курс разделен на 4 модуля продолжительностью 4 дня каждый:

- Теория и тактика игры в футбол;

- Психология спорта;

- Основы футбольного менеджмента;

- Научный подход в работе Академии (видеоанализ, тестирование, Soccer Lab).

На время занятий студентам будет предоставлено проживание с полупансионом на базе Академии в с. Счастливое.

Требования к кандидатам – молодые, активные, амбициозные, влюбленные в футбол и готовые к интенсивному обучению ребята. Успешно пройти все этапы отбора поможет опыт в сферах: селекция, видеоанализ, выступления за профессиональный футбольный клуб, тренерская деятельность, спортивная журналистика.

Регистрация для участия в проекте проводится с 1 по 12 марта.