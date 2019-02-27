На матч Лиги Европы Динамо – Челси раскуплены все билеты

Столичная арена рассчитана на 70 050 мест.

24 февраля стартовала продажа билетов на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» – «Челси».

И по состоянию на 27 февраля, все билеты, поступившие в свободную продажу, были раскуплены, сообщает Трибуна.

Не реализованными остаются только забронированные билеты. Бронь снимается за три дня до матча. Если не все забронированные билеты будут выкуплены, то они поступят в свободную продажу.

Встреча состоится 14 марта в 19.55 на НСК «Олимпийский». матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» 7 марта в 22.00.

Таким образом, в этом матче будет установлен новый рекорд сезона по посещаемости. Текущий принадлежит ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» – «Олимпиакос» – 48 902 зрителей.

Столичная арена рассчитана на 70 050 мест.