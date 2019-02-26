Известный биатлонист снялся в проморолике к футбольному матчу УПЛ Десна - Динамо

Дериземля является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по биатлону.

До начала матча чемпионата Украинской футбольной Премьер-лиги Десна (Чернигов) - Динамо (Киев) осталось 5 дней.

И сегодня был выпущен видеоролик, посмвященный предстоящему матчу, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

В нем поддержать земляков на трибунах стадиона призывает известный в недавнем прошлом украинский биатлонист Андрей Дериземля.

Дериземля является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по биатлону, двукратным чемпионом Европы и чемпионом Универсиады, победителем гонки этапа КМ.

Матч Десна - Динамо состоится 2 марта. Начало игры - в 14.00.