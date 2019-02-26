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Известный биатлонист снялся в проморолике к футбольному матчу УПЛ Десна - Динамо

14:47, 26 февраля 2019
Футбол
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Десна и Динамо сыграют в матче Премьер-лиги в Чернигове / facebook.com/desnaf

И сегодня был выпущен видеоролик, посмвященный предстоящему матчу, сообщает официальный сайт черниговского клуба

В нем поддержать земляков на трибунах стадиона призывает известный в недавнем прошлом украинский биатлонист Андрей Дериземля.

Дериземля является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по биатлону, двукратным чемпионом Европы и чемпионом Универсиады, победителем гонки этапа КМ.

Матч Десна - Динамо состоится 2 марта. Начало игры - в 14.00. 

 

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Теги: #футбол#УПЛ#Десна Чернигов#Динамо Киев