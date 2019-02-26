Известный биатлонист снялся в проморолике к футбольному матчу УПЛ Десна - Динамо
14:47, 26 февраля 2019Футбол
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Дериземля является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по биатлону.
Десна и Динамо сыграют в матче Премьер-лиги в Чернигове / facebook.com/desnaf
До начала матча чемпионата Украинской футбольной Премьер-лиги Десна (Чернигов) - Динамо (Киев) осталось 5 дней.
И сегодня был выпущен видеоролик, посмвященный предстоящему матчу, сообщает официальный сайт черниговского клуба.
В нем поддержать земляков на трибунах стадиона призывает известный в недавнем прошлом украинский биатлонист Андрей Дериземля.
Дериземля является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по биатлону, двукратным чемпионом Европы и чемпионом Универсиады, победителем гонки этапа КМ.
Матч Десна - Динамо состоится 2 марта. Начало игры - в 14.00.
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