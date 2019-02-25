Динамо разгромило Зарю, забив пять безответных голов (видео)

Дубли Николая Шапаренко и Беньямина Вербича и дебютный мяч в чемпионате Украины Франа Соля.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился один из двух центральных матчей 19-го тура украинской Премьер-лиги. "Динамо" принимало "Зарю" и одержало разгромную победу - 4:0.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первые полчаса матча "Динамо" присматривалось к оппоненту и поначалу не могло подобрать ключи к воротам гостей. "Заря", тем временем, не использовала две-три очень перспективные контратаки.

На 34-й минуте хозяева поля сами соорудили стремительный контрвыпад - Цыганков с правого фланга отдал мяч во вратарскую, и Шапаренко открыл счет. 1:0.

На 38-й минуте "Динамо" удвоило преимущество. Шикарный сольный проход продемонстрировал Вербич. На скорости пройдя нескольких соперников, словенец неотразимо пробил в дальний угол. 2:0.

Третий гол был также забит при участии Вербича и Шапаренко. На 45-й минуте словенский легионер подал во вратарскую, а украинский хавбек занес мяч в сетку фактически с линии ворот. 3:0.

Во втором тайме "Заря" не создала серьезных угроз Дениса Бойко. А на 53-й минуте Вербич сделал дубль, забив бильярдным ударом с линии штрафной.

Счет на табло стал для "Зари" и вовсе неприличным на 73-й минуте. Испанский нападающий "Динамо" Соль забил ударом головой после подачи Кендзеры.

"Динамо" после этой победы набрало 41 очко - киевляне по-прежнему на втором месте в УПЛ. У "Зари" осталось 28 пунктов и четвертая позиция в таблице.