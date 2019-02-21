Фонсека - после поражения от Айнтрахта: у нас осталась главная цель - чемпионство в УПЛ

По мнению главного тренера "Шахтера", команда, пропустившая 6 голов от "Айнтрахта" по сумме двух матчей, не заслуживает победы.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Айнтрахта» со счетом 1:4 (в сумме - 3:6) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Команда, которая пропускает 6 голов от «Айнтрахта» по сумме двух матчей, не заслуживает победы. Мы были готовы к такой ситуации, но пропустили первый гол, когда только один игрок находился в штрафной. Таких ошибок нельзя избежать, даже если ты готовишься. «Айнтрахт» только раз добрался до наших ворот в начале второго тайма.

Во второй половине мы заиграли лучше, забили гол, но соперник за счет двух контратак предрешил исход встречи. Невозможно рассчитывать на положительный результат, когда ты так просто пропускаешь. С такими командами нельзя совершать такие ошибки, а мы их совершили, как и в первом матче.

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Можно быть организованным, но если команда не будет внимательна в защите, то нереально бороться. Чудес не бывает. Проблема не в организации, а в индивидуальностях. Все эти моменты были очень хорошо изучены, но мы все равно допустили такие ошибки.

Мы начали матч, уже проигрывая. При первом подходе к нашим воротам пропустили гол. Потом пенальти. «Айнтрахт» играл не так, как обычно – они сели, закрылись, это усложнило нашу задачу. Никакая стратегия или органиация не поможет, если пропускать такие голы.

Мы проиграли матч, вылетели из турнира, но осталась главная цель – чемпионство в УПЛ. Поражение не должно подействовать на нас, мы не должны этого позволить. Команда должна собраться, среагировать и готовиться к чемпионату. Надо отдаваться полностью, чтобы реализовать главную цель", – сказал Фонсека в эфире телеканала «Футбол 1».

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" с крупным счетом 1:4 проиграл "Айнтрахту" во Франкфурте-на-Майне. В Харькове в первом матче была ничья - 2:2. Горняки вылетели из Лиги Европы.