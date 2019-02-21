Шахтер проиграл Айнтрахту и выбыл из розыгрыша Лиги Европы

Айнтрахт выиграл матч во Франкфурте со счетом 4:1.

Во Франкфурте-на-Майне завершился матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Айнтрахт принимал Шахтер и выиграл со счетом 4:1.

Немецкая команда вышла в 1/8 финала турнира, выиграв по сумме двух матчей (первая игра - 2:2), сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм игры проходил с небольшим преимуществом хозяев поля, которые сумели забить два гола в ворота горняков. Немцы отличились в течение 3 минут в середине тайма. На 23-й минуте момент возник практически из ничего. Да Коста совершил рывок по флангу и прострелил в центр штрафной, где игроки Шахтера почему-то оставили совершенно одного Йовича, который в касание мощно пробил под перекладину. А спустя две минуты, на 25-й, арбитр назначил пенальти в ворота Шахтера. После дальнего удара мяч попал в руку Матвиенко. Еще спустя минуту Алле уверенно пробил пенальти, разведя мяч и Пятова по разным углам - 2:0.

Во втором тайме горняки "ожили" и мощный импульс им дал гол Жуниора Мораеса. На 62-й минуте Исмаили совершил рывок в штрафную и, получив своевременную длинную передачу, прострелил на Мораеса, который ударом в касание пробил Траппа. Но, на 80-й минуте немецкая команда окончательно "похоронила" шансы горняков на благоприятный исход. Алле сделал дубль и закрепил преимущество своей команды.

Наконец, на 87-й минуте игры хорватский легионер Айнтрахта Анте Ребич довел счет до крупного - 4:1.

Таким образом, донецкая команда завершила свои выступления в еврокубках сезона 2018/19.