"Это было не правильно": Фонсека недоволен решением арбитра удалить Степаненко

Вместе с тем, Паулу Фонсека похвалил своих игроков, отметив, что "даже играя в 10-м, мы доказали, что у команды еще есть амбиции".

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью своей команды в домашнем поединке 1/16 Лиги Европы против Айнтрахта из Франкфурта (2:2).

По словам наставника "горняков", эта игра была очень сложной против сильнейшей команды, передает телеканал Футбол.

"Играть с 10-й минуты в меньшинстве, заставило нашу команду постараться еще больше. Ребята никогда не теряли свой баланс, они продолжали играть, очень много работали и мы смогли сыграть вничью. Я горжусь своими игроками и только могу их поздравить", - сказал Фонсека.

Отвечая на вопрос журналиста Фонсека также отметил, что полузащитник Тарас Степаненко был якобы несправедливо удален в первом тайме.

Читайте такжеДинамо на последней минуте вырвало ничью в игре с Олимпиакосом в ЛЕ

"Удаление Степаненко? Я думаю, что со стороны арбитра было слишком много внимания к нашему игроку, особенно со второй желтой карточкой. Я не буду обсуждать решение арбитра, но это было не правильно. Но правда в том, что после этого момента команда должна была объединиться и ребята очень устали, потому что много работали сегодня. У нас сохраняются все шансы, еще предстоит сыграть вторую игру", - сказал он.

Фонсека также похвалил своих подопечных, отметив, что "даже играя в 10-м, мы доказали, что у команды еще есть амбиции".

"Будет очень сложно, но мы просто обязаны выиграть ответный поединок. С такой отдачей и с такой работой игроков, я могу только верить и надеется", - сказал тренер Шахтера.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 14 февраля состоялся первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимал немецкий "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне. Игра завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что к 11-й минуте команды успели обменяться голами, а "Шахтер" остался вдесятером. Полузащитник горняков Тарас Степаненко умудрился получить две желтые карточки, которые превратились в красную и удаление.