Карпаты подписали контракт с французским полузащитником Йодо

Срок контракта составляет 2,5 года.

Львовские «Карпаты» заключили контракт с французским полузащитником ивуарийского происхождения Абдулом Каримом Йодо.

Длительность соглашения составляет два с половиной года, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Вингер будет играть под номером 74.

Йода родился 25 октября 1988 года в Абиджане (Кот-д'ивуар). В 11-летнем возрасте попал в академию швейцарского «Серветта». В 2006-м году дебютировал за главную команду. После трех сезонов в «Серветте» перебрался в другой швейцарский клуб «Сьон». В составе этой команды дебютировал в Лиге Европы и выиграл Кубок Швейцарии.

В сентябре 2013-го стал игроком румынской «Астры». В команде из города Джурджу провел один сезон, зато снова выиграл Кубок.

В июле 2014-го стал игроком испанского «Гетафе», который выступал в Примере. В первом сезоне забил 4 гола (второй показатель в команде). В январе 2017-го перешел в «Альмерию». До недавнего времени играл за еще один испанский клуб «Реус Депортіу».