Олимпиакос - Динамо: анонс, прогноз, где смотреть

Сегодня столичное Динамо откроет счет официальным матчам в украинском футболе в 2019-м году.

Сегодня в Пирее на Стадионе Георгиоса Караискакиса состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором местный Олимпиакос примет киевское Динамо.

Игра начнется в 19.55 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды впервые в карьере проводят официальный матч. Ранее Динамо и Олимпиакос встречались в товарищеских играх и на стороне украинского клуба есть небольшое преимущество (1:1 и 2:1).

В нынешнем сезоне Олимпиакос на групповой стадии турнира выступал в квартете с испанским "Бетисом", итальянским "Миланом" и "Дюдеранджом" из Люксембурга. Команда из Пирея выиграла 3 матча при 1 ничьей и 2 поражениях - 10 очков.

Олимпиакос и Милан набрали одинаковое количество очков, но в плей-офф вышел клуб из Греции. В очных матчах команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 3:1, а общая разница забитых и пропущенных мячей оказалась в пользу греков - 11:6 (+5), против 12:9 (+3).

В свою очередь, Динамо в группе с французским Ренном, казахстанской Астаной и чешским Яблонецем уверенно заняло 1-е место - 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение - 11 баллов.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом выглядит команда из Греции. На победу хозяев поля ставки принимаются из расчета 1.95 к 1, на ничью - 3.33 к 1, а вот на победу киевлян - 4.22 к 1.

Матч Олимпиакос - Динамо на украинском ТВ покажет телеканал Футбол 1.