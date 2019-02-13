Лига чемпионов:: Аякс проиграл Реалу, Тоттенхэм сильнее Боруссии

В Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала еврокубка.

В Амстердаме и Лондоне состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых Аякс принимал мадридский Реал, а Тоттенхэм - немецкую Боруссию из Дортмунда.

Матч в Амстердаме завершился со счетом 1:2, а Тоттенхем выиграл у Боруссии с крупным счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Аякс в первом тайме имел большое преимущество и даже забил гол, но его отменили из-за более чем сомнительного эпизода - борьбы игрока атки с вратарем мадридцев Куртуа.

После перерыва Реал открыл счет на 60-й минуте благодаря усилиям Карима Бензема, но, на 75-й минуте Хаким Зийе сравнял счет. Но, уже в концовке игры, на 87-й минуте, Марко Асенсио забил решающий гол. При этом, игрок атаки Реала применил силовой прием против соперника, но арбит матча Дамир Скомина вновь трактовал эпизод в пользу мадридской команды - 1:2.

В матче, который параллельно проходил в Лондоне, все основные события происходили во втором тайме. На 47-й минуте Сон Хын-Мин открыл счет, затем Ян Вертонген на 63-й минуте удвоил преимущество хозяев поля, а на 86-й минуте Фернандо Льоренте забил третий гол в ворота Боруссии и заметно осложнил ситуацию для немецкой команды перед ответной игрой.

Повторные матчи в обеих парах состоятся во вторник, 5 марта.