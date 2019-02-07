Павелко — после избрания в Исполкома УЕФА: спасибо Бубке, Шевченко, Блохину и Беланову

Павелко занял 7-t место в голосовании и набрал на 2 голоса больше, чем первый из не прошедших кандидатов.

Президент ФФУ Андрей Павелко, который сегодня был избран членом Исполкома УЕФА, прокомментировал свое назначение в высший футбольный орган Европы.

По словам функционера, его избрание является хорошим знаком для Украины, сообщает SportArena со ссылкой на эфир телеканала Футбол 1.

«Думаю, что это очень хороший сигнал для Украины: быть представленным в наивысшем европейском футбольном органе. Но, конечно же, нам необходимо в составе УЕФА поработать над общими задачами по развитию», — сказал Павелко.

«Благодарен каждому из моих коллег глав федерации и ассоциаций в Европе. Это те люди, которые искренне прикладывают силы для развития европейского футбола. Очень благодарен легендам, которые приехали нас поддержать — Сергею Бубке, Андрею Шевченко, Олегу Блохину, Игорю Беланову — всем тем, кто приложил усилия для того, чтобы именно кандидат от Украины смог представлять в Исполкоме УЕФА нашу страну»

Читайте такжеЧеферин переизбран президентом УЕФА, Павелко вошел в Исполком федерации

Павелко занял седьмое место в голосовании и набрал только на два голоса больше, чем первый из не прошедших кандидатов.

В качестве президента УЕФА на очередной срок был избран словенец Александр Чеферин. Он продолжит возглавлять организацию в ближайшие 4 года.

Напомним, что с 2007 года в состав Исполкома УЕФА входил Григорий Суркис, а в последнее время 69-летний функционер занимает должность вице-президента европейского футбольного союза. Его полномочия в организации подходят к концу в этом году.

43-летний Андрей Павелко с начала 2015 года возглавляет Федерацию футбола Украины.