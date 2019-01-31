Швед перешел в Селтик и отправился в аренду назад в Карпаты

Игрок подписал контракт на 4,5 года.

Футбольный клуб "Селтик" (Глазго, Шотландия) объявил о подписании первого в истории укракинского легионера своей команды Марьяна Шведа.

Соглашение было заключено сегодня, 31 января, сроком на 4,5 года, сообщается на официальном сайте клуба.

И вингер, и клуб также считают, что перед его продолжительной карьерой в Глазго будет полезно вернуться и продолжать играть.в Карпатах до конца сезона. С этой целью он вернется в Украину до апреля, а затем уже окончательно переедет в Глазго.

В комментарии официальному сайту клуба Марьян подчеркнул: «Я очень горжусь тем, что я здесь, и также горжусь тем, что я украинец, который стал первым игроком в моей стране, подписавшим контракт с Селтиком. Особенно горжусь тем, что это значит для футбола в Украине. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы стать примером для украинских футболистов и открыть им дверь. Я люблю выходить один на один и подрезать себе мяч под левую ногу. И именно здесь я надеюсь решить важные цели для клуба и дать болельщикам Селтика повод для радости. Играть в течение следующих нескольких месяцев будет огромным стимулом для меня. Так что я могу приехать сюда с уверенностью в своих силах и это будет очень важно для меня, чтобы прийти сюда в максимально хорошей форме.Я знаю, что лето - большое время перед сезоном для европейских команд, поэтому я хочу быть готовым".