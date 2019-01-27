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Скончался спортивный комментатор Сергей Дерепа

17:46, 27 января 2019
Футбол
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Умер легендарный футбольный комментатор Сергей Дерепа / mediananny.com

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Об этом сообщает Tribuna.com. Утверждается, что причиной смерти стал тромб.  Похороны Дерепы состоятся во вторник, 29 января.

Информацию о смерти журналиста подтвердил в Facebook спортивный журналист Валентин Щербачев.

Сергей Дерепа родился в 1955 году. Он работал на телевидении в 1990-2000-х годах, озвучивая разнообразные спортивные соревнования, но наибольшее предпочтение отдавал футболу.

Дерепа - обладатель ордена ФФУ за вклад в развитие футбола и премии «Золотой микрофон» 2000 года.

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Теги: #футбол#телевидение