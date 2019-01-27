Скончался спортивный комментатор Сергей Дерепа

По информации СМИ, похороны Дерепы состоятся 29 января.

Известный украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа ушел из жизни 26 января, на 64 году жизни.

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Об этом сообщает Tribuna.com. Утверждается, что причиной смерти стал тромб. Похороны Дерепы состоятся во вторник, 29 января.

Информацию о смерти журналиста подтвердил в Facebook спортивный журналист Валентин Щербачев.

Сергей Дерепа родился в 1955 году. Он работал на телевидении в 1990-2000-х годах, озвучивая разнообразные спортивные соревнования, но наибольшее предпочтение отдавал футболу.

Дерепа - обладатель ордена ФФУ за вклад в развитие футбола и премии «Золотой микрофон» 2000 года.