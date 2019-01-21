Хачериди отклонил предложение из Казахстана, хочет играть в Бундеслиге - FootballHub

Экс-игрок киевского "Динамо" находится в поисках нового клуба.

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который полгода назад перешел в греческий ПАОК, готов снова сменить команду.

По информации FootballHub, Хачериди имел предложение из Казахстана, однако защитник ПАОКа его отклонил. Приоритетом для украинца является немецкая Бундеслига.

Ранее сообщалось, что игрок окончательно решил попрощаться с греческим клубом, в составе которого за пол-сезона провел лишь 11 матчей. В том числе, в Суперлиге Греции - 3 игры.

До лета 2018-го года футболист играл в составе киевского Динамо. Недавно ходили слухи, что игрок может перейти в состав донецкого Шахтера. Однако, впоследствии Хачериди заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.