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Хачериди отклонил предложение из Казахстана, хочет играть в Бундеслиге - FootballHub

17:19, 21 января 2019
Футбол
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Хачериди находится в поисках нового клуба / twitter.com/FootballHub

По информации FootballHub, Хачериди имел предложение из Казахстана, однако защитник ПАОКа его отклонил. Приоритетом для украинца является немецкая  Бундеслига.

Ранее сообщалось, что игрок окончательно решил попрощаться с греческим клубом, в составе которого за пол-сезона провел лишь 11 матчей. В том числе, в Суперлиге Греции - 3 игры.

До лета 2018-го года футболист играл в составе киевского Динамо. Недавно ходили слухи, что игрок может перейти в состав донецкого Шахтера. Однако, впоследствии Хачериди заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

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Теги: #трансферы#Хачериди ПАОК#Евгений Хачериди#Бундеслига