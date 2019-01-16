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Экс-капитан Шахтера назначен главным тренером киевского Арсенала

14:16, 16 января 2019
Футбол
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Игорь Леонов / dynamo.kiev.ua

Информацию о назначении Леонова подтвердил генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко, сообщает «Футбол 1».

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Перед Леоновым стоит задача – сохранить клуб в УПЛ. Напомним, на данный момент столичный клуб замыкает турнирную таблицу высшего дивизиона, набрав после 18 туров всего 8 очков.

Игорь Леонов - известный в прошлом игрок донецкого "Шахтера". В составе донецкого клуба он выступал с 1988-го по 1991 год, а также с 1993-го по 2000-й. Несколько лет Игорь Леонов был капитаном команды, дважды в составе горняков выигрывал Кубок Украины (1995, 1997). 

В 2011-2012 годах Игорь Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в ФК «Мариуполь», а затем был исполняющим обязанностями главного тренера этой команды.

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Теги: #Арсенал-Киев