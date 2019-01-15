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Лидер английского Тоттенхэма Кейн выбыл из-за травмы как минимум до марта

19:59, 15 января 2019
Футбол
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Харри Кейн пропустит полтора месяца тренировок / twitter.com/SpursOfficial

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После предварительного обследования у футболиста было подтверждено повреждение связок голеностопа левой ноги.

Как сообщает официальный твиттер "Тоттенхэма", Кейн сможет вернуться к тренировкам в начале марта.

Как сообщал УНИАН, датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлун успешно перенес операцию на лодыжке.  

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Теги: #Тоттенхэм#Харри Кейн