Лидер английского Тоттенхэма Кейн выбыл из-за травмы как минимум до марта
19:59, 15 января 2019Футбол
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У футболиста диагностировано повреждение связок голеностопа левой ноги.
Харри Кейн пропустит полтора месяца тренировок / twitter.com/SpursOfficial
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн получил травму в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
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После предварительного обследования у футболиста было подтверждено повреждение связок голеностопа левой ноги.
Как сообщает официальный твиттер "Тоттенхэма", Кейн сможет вернуться к тренировкам в начале марта.
Как сообщал УНИАН, датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлун успешно перенес операцию на лодыжке.
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