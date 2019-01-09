Зинченко забил гол и поучаствовал в разгроме МанСити над Бертоном (видео)

Матч завершился со счетом 9:0.

Александр Зинченко забил гол за "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка лиги / efl.com/carabao-cup .

В Манчестере завершился первый матч полуфинала Кубка английской лиги в котором Манчестер Сити разгромил Бертон Альбион.

Игра завершилась со счетом 9:0, сообщает официальный сайт турнира.

Украинец Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе Сити. На 37-й минуте он довел счет до 4:0.

Покер - четыре гола - в этой игре на счету Габриэля Жезуса.

Ответный матч состоится 23 января в Бертоне.