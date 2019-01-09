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Зинченко забил гол и поучаствовал в разгроме МанСити над Бертоном (видео)

23:54, 09 января 2019
Футбол
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.Александр Зинченко забил гол за "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка лиги / efl.com/carabao-cup.

Игра завершилась со счетом 9:0, сообщает официальный сайт турнира.

Украинец Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе Сити. На 37-й минуте он довел счет до 4:0. 

Покер - четыре гола - в этой игре на счету Габриэля Жезуса.

Ответный матч состоится 23 января в Бертоне.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити