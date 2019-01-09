Зинченко забил гол и поучаствовал в разгроме МанСити над Бертоном (видео)
23:54, 09 января 2019Футбол
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Матч завершился со счетом 9:0.
Александр Зинченко забил гол за "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка лиги / efl.com/carabao-cup.
В Манчестере завершился первый матч полуфинала Кубка английской лиги в котором Манчестер Сити разгромил Бертон Альбион.
Игра завершилась со счетом 9:0, сообщает официальный сайт турнира.
Украинец Александр Зинченко в этом матче забил свой первый гол в составе Сити. На 37-й минуте он довел счет до 4:0.
Покер - четыре гола - в этой игре на счету Габриэля Жезуса.
Ответный матч состоится 23 января в Бертоне.
I love Zinchenko 🤷♂️ #ManCity#MCFC 🇺🇦 pic.twitter.com/FsEGQnreKr— Soccer Thoughts (@_SoccerThoughts) 9 января 2019 г.
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