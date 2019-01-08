Шахтер близок к подписанию молодого таланта из сборной Израиля

Манор Соломон обойдется горнякам около 6 млн евро.

"Шахтер" близок к заключению контракта с атакующим хавбеком израильского клуба "Маккаби"(Петах-Тиква) Манором Соломоном.

Об этом сообщает портал Sport1.maariv.co.il.

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19-летний футболист, который уже успел провести 1 матч за национальную сборную Израиля, покинул расположение "Маккаби" и в настоящий момент находится в Украине. По информации израильских СМИ, горняки выкупят 80% прав на футболиста, заплатив около 6 млн. евро. Контракт с Манором Соломоном будет подписан на четыре года.

Сообщалось, что интерес к юному израильскому дарованию проявляют также "Ливерпуль" и "Ювентус", а предложение "Бенфики" было отклонено.

В нынешнем сезоне Манор Соломон провел за "Маккаби" 12 матчей, в которых забил 2 мяча.