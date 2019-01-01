Роналду вернется в сборную Португалии и сыграет с Украиной

33-летний футболист не выступал за национальную команду с лета прошлого года.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что в 2019 году вернётся в сборную Португалии, в составе которой он не выступал после чемпионата мира 2018 года.

«В 2019 году намерен снова вернуться в расположение сборной Португалии. У нас с тренерским штабом была договорённость, согласно которой я не буду участвовать в матчах за сборную в первой части этого сезона.

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Мне 33 года, и я только что сменил клуб, а также поменял методику работы, партнёров по команде, профессиональный и персональный режим. Думаю, для меня это был лучший вариант», – цитирует Роналду Record.

Напомним, что сборная Португалии будет соперником сборной Украины на отборочном этапе чемпионата Евро-2020. В начале декабря стал известен календарь игр в группе В квалификации турнира.