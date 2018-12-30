Несмотря на голевую ошибку Зинченко, Ман Сити прервал полосу неудач в АПЛ

Хосеп Гвардиола после игры назвал украинца лучшим.

"Манчестер Сити" прервал двухматчевую серию из поражений в английской Премьер-лиге. В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы провела матч на выезде против одного из аутсайдеров - "Саутгемптона". Поединок завершился со счетом 1:3, победил действующий чемпион Англии.

Свой третий поединок в АПЛ в нынешнем сезоне провел игрок сборной Украины Александр Зинченко, который отыграл на поле все 90 минут, сообщает официальный сайт турнира.

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Стоит отметить, что единственный пропущенный "Ман Сити" гол - полностью на совести украинского легионера. При счете 1:0 в пользу "горожан" на 37-й минуте Зинченко не смог удержать мяч перед своей штрафной, в результате чего полузащитник «Саутгемптона» Пьер-Эмиль Хейбьерг сравнял счет. 1:1.

В составе "Ман Сити" первым отличился Давид Силва, который открыл счет на 10-й минуте. В конце первого тайма команде из Манчестера удалось вновь выйти вперед благодаря автоголу соперника. А чуть позже украинец Александр Зинченко проявил себя уже с положительной стороны, отдав длинную голевую передачу на Серхио Агуэро. 1:3.

После матча Хосеп Гвардиола прокомментировал игру украинца. «Зинченко сегодня был лучшим игроком на поле. Это потому что после ошибки он не прятался. Я сказал парням в перерыве: «Учитесь у Зинченко. Каждый может ошибиться. Но посмотрите на его реакцию», - цитирует Гвардиолу журналист издания Goal.

"Сити" прервал неудачную серию - до этого команда в четырех матчах смогла набрать лишь три очка. Подопечные Гвардиолы вернулись на второе место в таблице, однако отставание от "Ливерпуля" составляет 7 очков. В следующей игре, которая состоится 3 января, два главных претендента на чемпионство сойдутся в очной дуэли в Манчестере.