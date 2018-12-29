Ливерпуль разгромил Арсенал в центральном матче дня английской Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 5:1.

В Ливерпуль на арене Энфилд завершился центральный матч дня английской Премьер-лиги, в которм Ливерпуль принимал Арссенал и разгромил соперника.

Игра завершилась со счетом 5:1, сообщает официальный сайт турнира.

Любопытно то обстоятельство, что гости из Лондона открыли счет в этом матче, но затем пропустили пять голов подряд.

На 11-й минуте игры счет в матче открыл Эйнсли Мэйтленд-Найлс.но уже через пять минут хозяева поля вели в счете. На 14-й минуте Роберто Фирмино сравнял счет, а на 16-й сделал дубль и вывел хозяев поля вперед. До перерыва льверпульцы отличились еще дважды. На 32-й минуте Садио Мане забил третий гол, а в самой концовке тайма, на 45-й минуте в штрафной площади гостей сбили Мохамеда Салаха и сам пострадавший реализовал пенальти - 4:1.

Во втором тайме хозяева спокойно контролировали ход игры, а точку в матче на 65-й минуте игры поставил Фирмино, который сделал в этом матче хет-трик - 5:1.

Таким образом, в турнирной таблице у Ливерпуля стало 54 очка в 20 матчах (17 побед, 3 ничьих, ни одного поражения), а у Арсенала - осталось 38 баллов и 5-е место (11-5-4).