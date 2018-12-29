Рейнджерс обыграл Селтик в классическом "дерби Глазго" шотландского футбола

Матч завершился со счетом 1:0

В Глазго на знаменитом стадионе "Айброкс Парк" завершился классический матч чемпионата Шогландии в котором Рейнджерс принимал Селтик.

Матч завершился со счетой 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра проходила в упорной, напряженной, вязкой и малоинтересной игре. А судьба игры была решена на 30-й минуте. В единственном голвом эпизоде игры Райан Джек получил мяч в углу штрафной площади и несильно пробил в сторону ворот. Но мяч попал в защитника, что сбило с толку вратаря, и, рикошетом, залетел в ворота.

В оставшееся время Рейнджерс продолжал контролировать мяч и инициативу на поле и довел игру до логичной победы.

Таким образом, в турнирной таблице у Селтика и Рейнджерс теперь по 42 очка, но Селтик имеет 1 игру в запасе и продолжает лидировать в турнирной таблице.