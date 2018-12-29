Рейнджерс обыграл Селтик в классическом "дерби Глазго" шотландского футбола
16:30, 29 декабря 2018Футбол
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Матч завершился со счетом 1:0
Райан Джек забил единственный гол в классическом дерби Рейнджерс и Салтика / Reuters
В Глазго на знаменитом стадионе "Айброкс Парк" завершился классический матч чемпионата Шогландии в котором Рейнджерс принимал Селтик.
Матч завершился со счетой 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра проходила в упорной, напряженной, вязкой и малоинтересной игре. А судьба игры была решена на 30-й минуте. В единственном голвом эпизоде игры Райан Джек получил мяч в углу штрафной площади и несильно пробил в сторону ворот. Но мяч попал в защитника, что сбило с толку вратаря, и, рикошетом, залетел в ворота.
В оставшееся время Рейнджерс продолжал контролировать мяч и инициативу на поле и довел игру до логичной победы.
Таким образом, в турнирной таблице у Селтика и Рейнджерс теперь по 42 очка, но Селтик имеет 1 игру в запасе и продолжает лидировать в турнирной таблице.
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