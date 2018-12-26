Реал хочет взорвать трансферный рынок - ожидаются 5 громких покупок

Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес планирует совершить пять мега-трансферов следующим летом.

Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен взорвать трансферный рынок, сообщает испанское издание Don Balon.

По информации источника, глава "Королевского клуба" планирует совершить пять громких трансферов. Во-первых, он собирается купить звезду, вокруг которой будет строиться команда - на эту роль рассматриваются кандидатуры Неймара и Килиана Мбаппе (оба - "ПСЖ").

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Также Перес хочет усилить четыре позиции: центрального и левого защитника, центрального хавбека и ударного форварда. В шорт-лист "Сливочных" входят Милан Шкриньяр ("Интер"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Давид Алаба ("Бавария"), Адриан Рабьо ("ПСЖ"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Френки де Йонг ("Аякс") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").

Как сообщал УНИАН, "Реал" впервые в своей истории был разгромлен в еврокубках в домашних стенах.