Реал хочет взорвать трансферный рынок - ожидаются 5 громких покупок
Следующим летом президент мадридского "Реала" Флорентино Перес намерен взорвать трансферный рынок, сообщает испанское издание Don Balon.
По информации источника, глава "Королевского клуба" планирует совершить пять громких трансферов. Во-первых, он собирается купить звезду, вокруг которой будет строиться команда - на эту роль рассматриваются кандидатуры Неймара и Килиана Мбаппе (оба - "ПСЖ").
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Также Перес хочет усилить четыре позиции: центрального и левого защитника, центрального хавбека и ударного форварда. В шорт-лист "Сливочных" входят Милан Шкриньяр ("Интер"), Маттейс де Лигт ("Аякс"), Давид Алаба ("Бавария"), Адриан Рабьо ("ПСЖ"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Френки де Йонг ("Аякс") и Харри Кейн ("Тоттенхэм").
Как сообщал УНИАН, "Реал" впервые в своей истории был разгромлен в еврокубках в домашних стенах.