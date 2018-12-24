Игрок Севильи получил красную карточку после 1-го тайма по пути в раздевалку

Футболист назвал арбитра "негодяем".

Футболист «Севильи» Франко Васкес заработал удаление в матче чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1), направляясь после 1-го тайма в раздевалку.

Игрок получил красную карточку за оскорбление главного арбитра Алехандро Эрнандеса в подтрибунном помещении в тот момент, когда команды шли на перерыв. В протоколе матча арбитр объяснил удаление Васкеса тем, что игрок назвал его «негодяем», сообщает Marca.

"Севилья" сыграла вничью - 1:1 - и продлила до восьми матчей серию без поражений в Примере (четыре победы, четыре ничьи). На данный момент севильцы с 32 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Впереди - "Барселона" (37) и "Атлетико" (34).