Головко уволен с поста главного тренера молодежной сборной Украины

Решение о новом тренере примет исполком ФФУ 27 декабря.

Александр Головко был уволен с поста главного тренера молодежной сборной Украины по футболу.

Экс-тренер "молодежки" рассказал в интервью сайту "Команда 1" о том, как узнал о своем увольнении.

«Как известно, я уже не имею отношения к молодежной сборной Украины. 16 декабря на заседании Комитета национальных сборных его глава Мирон Маркевич объявил мне об увольнении. Сказали, что я не справился с задачей, не вывел команду на Евро-2019».

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«В контракте написано не только о подготовке кадров, но и о завоевании путевки на Евро. Я ничего на заседании комитета не объяснял. Меня просто поставили в известность о таком решении, хотя и могли вначале дать слово», - отметил Александр Головко.

Под руководством 46-летнего специалиста молодежная сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

На днях СМИ сообщили, что главным кандидатом на пост наставника молодежной сборной является бывший игрок национальной команды, "Днепра", "Динамо" Руслан Ротань. Решение о новом тренере примет исполком ФФУ 27 декабря.

Напомним, на жеребьевке в Ньоне стали известны соперники украинской "молодежки" в квалификации Евро-2021.