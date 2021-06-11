Накануне стартового поединка на Евро-2020 против Нидерландов сборная Украины провела развлекательную тренировку. Игроки устроили ожесточенную "зарубу" в теннисбол. Присоединился к компании желающих поиграть и коуч сборной Андрей Шевченко.
Видеоролик опубликовал You-Tube-канал vZbirna.
Капитан команды Александр Зинченко и Роман Яремчук оказались в команде "Шевы". А по другую сторону сетки собрались все бывшие игроки "Динамо" - Андрей Ярмоленко, Роман Безус и Евгений Макаренко. Победил коллектив Ярмоленко.
"У них была команда звезд, у нас - команда работяг. Но дисциплина бьет класс. Именно поэтому мы выиграли. Надеюсь это будет в интернете и болельщики оценят", - прокомментировал "Ярмола" после веселой игры.
Читайте такжеЗащитника Динамо и сборной Украины забросали яйцами в его день рождения (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Шевченко помог завязать галстук Марлосу на фотосессии перед Евро-2020 (видео)
- Авантюра не удалась: Шевченко на тренировке сборной забил пять пенальти, но промахнулся шестой удар (видео)
- Нападающий Яремчук жестоко пошутил над капитаном сборной Украины Зинченко (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram