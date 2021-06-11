"Желто-синие" готовятся к чемпионату Европы в прекрасном юморе.

Накануне стартового поединка на Евро-2020 против Нидерландов сборная Украины провела развлекательную тренировку. Игроки устроили ожесточенную "зарубу" в теннисбол. Присоединился к компании желающих поиграть и коуч сборной Андрей Шевченко.

Видеоролик опубликовал You-Tube-канал vZbirna.

Капитан команды Александр Зинченко и Роман Яремчук оказались в команде "Шевы". А по другую сторону сетки собрались все бывшие игроки "Динамо" - Андрей Ярмоленко, Роман Безус и Евгений Макаренко. Победил коллектив Ярмоленко.

"У них была команда звезд, у нас - команда работяг. Но дисциплина бьет класс. Именно поэтому мы выиграли. Надеюсь это будет в интернете и болельщики оценят", - прокомментировал "Ярмола" после веселой игры.

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Автор: Артем Будрин