24-летний полузащитник вписал свое имя в историю.

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил достижение, выведя сборную Украины с капитанской повязкой на матч квалификации ЧМ-2022 против Франции.

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Он стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной. Зинченко получил капитанскую повязку в 24 года и 98 дней.

Предыдущее достижение принадлежало Анатолию Тимощуку - он впервые стал капитаном в возрасте 25 лет и 163 дня.

В пятерку самых молодых капитанов украинской сборной также входят Олег Лужный, Андрей Шевченко и Юрий Максимов.

Добавим, что Зинченко стал 29-м капитаном в истории украинской сборной.

Александр Зинченко: карьера в сборной Украины

Зинченко дебютировал за национальную команду Украины 12 октября 2015 года, став третьим в списке самых молодых дебютантов сборной.

29 мая 2016 года Зинченко забил дебютный мяч за сборную Украины в спарринге против Румынии и стал самым молодым автором гола в истории украинской команды (19 лет 165 дней).

Всего на счету Зинченко 35 матчей и 5 голов в футболке сборной Украины.

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Автор: Антон Дударь