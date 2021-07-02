В посольстве Британии напомнили, что последний раз Украина играла против Англии в Донецке во время Евро-2012.

Посольство Британии в Киеве надеется, что украинская сборная в ближайшем будущем сможет сыграть домашний матч на "Донбасс-Арене" во временно оккупированном Донецке.

Соответствующая заметка появилась на странице Посольства Британии в Киеве в Facebook.

Там напомнили, что последний раз Украина играла против Англии в Донецке во время Евро-2012.

«Завтра Англия сыграет с Украиной в четвертьфинале ЕВРО-2020. Последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов во время Евро-2012 в Донецке», - отметили британцы. Тогда Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть домашнюю игру перед толпой своих болельщиков в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск к украинскому Крыму», - подчеркнули в посольстве Британии.

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Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Денис Прядко