Болельщики из нескольких стран на Евро-2020 подхватили новый опасный штамм коронавирус "Дельта".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Его обнаружили по меньшей мере у пятерых болельщиков из Дании, еще двое граждан заразились другим вариантом вируса. Произошло все на матчах в Копенгагене. Большинство заразившихся - это фанаты, посещавшие игру с Бельгией, еще двое заболели после игры между сборными Дании и России.
Власти Дании призывают болельщиков из зоны опасности, а их было около четырех тысяч, сдать тест на коронавирус.
Тем временем финские СМИ сообщают о восьми десятках футбольных фанатов, заразившихся после возвращения из России. Это были болельщики, посещавшие матч в Петербурге. В России сейчас резкая вспышка заболеваемости, в частности, из-за резкой вспышки заболеваемости агрессивным вариантом коронавируса Delta, который в прошлом году обнаружили в Индии.
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