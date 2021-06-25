Большинство заразившихся - это фанаты, посещавшие игру с Бельгией, еще двое заболели после игры между сборными Дании и России.

Болельщики из нескольких стран на Евро-2020 подхватили новый опасный штамм коронавирус "Дельта".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Его обнаружили по меньшей мере у пятерых болельщиков из Дании, еще двое граждан заразились другим вариантом вируса. Произошло все на матчах в Копенгагене. Большинство заразившихся - это фанаты, посещавшие игру с Бельгией, еще двое заболели после игры между сборными Дании и России.

Власти Дании призывают болельщиков из зоны опасности, а их было около четырех тысяч, сдать тест на коронавирус.

Тем временем финские СМИ сообщают о восьми десятках футбольных фанатов, заразившихся после возвращения из России. Это были болельщики, посещавшие матч в Петербурге. В России сейчас резкая вспышка заболеваемости, в частности, из-за резкой вспышки заболеваемости агрессивным вариантом коронавируса Delta, который в прошлом году обнаружили в Индии.

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Автор: Денис Прядко