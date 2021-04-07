Экс-чемпион мира решил освоить умение управлять самолетом.

Украинский экс-чемпион мира Владимир Кличко показал подписчикам свое новое хобби - боксер решил научиться управлять самолетом.

Фото он опубликовал в Instagram.

На снимке Кличко сидит в кабине небольшого самолета рядом с пилотом.

"Продолжаю учиться. Я не просто так говорю это", - написал Кличко.

Напомним, ранее промоутер назвал две причины, по которым Владимир Кличко может вернуться на ринг.

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Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015) и WBA (2011–2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

В декабре прошлого года Кличко-младший был включен в Международный зал боксерской славы.

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Автор: Антон Дударь