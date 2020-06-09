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Устроили поединок: братья Кличко впервые встретились после карантина (фото)

22:27, 09 июня 2020
Бокс
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Братья Кличко не могли увидеться из-за карантина / фото 112.International

Владимир Кличко поделился радостью от встречи со своим братом Виталием - бывшие боксеры долго не могли увидеться из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Владимир Кличко на своей странице в Instaram опубликовал фото с Виталием. Братья устроили поединок по правилам армреслинга.

"Наконец-то снова воссоединились с моим братом", - подписал снимок Кличко-младший. 

фото instagram.com/klitschko

Стоит отметить, что Владимир Кличко большую часть времени проводит в США. Недавно стало известно, что украинский экс-боксер вошел в команду Эвандера Холифилда и готовит легенду к возвращению на ринг.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко выступил против расизма после убийства афроамериканца в США.

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