Устроили поединок: братья Кличко впервые встретились после карантина (фото)

Украинские легенды бокса долго не могли увидеться из-за пандемии коронавируса.

Владимир Кличко поделился радостью от встречи со своим братом Виталием - бывшие боксеры долго не могли увидеться из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.

Владимир Кличко на своей странице в Instaram опубликовал фото с Виталием. Братья устроили поединок по правилам армреслинга.

"Наконец-то снова воссоединились с моим братом", - подписал снимок Кличко-младший.

Стоит отметить, что Владимир Кличко большую часть времени проводит в США. Недавно стало известно, что украинский экс-боксер вошел в команду Эвандера Холифилда и готовит легенду к возвращению на ринг.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко выступил против расизма после убийства афроамериканца в США.

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