Александр Усик хочет боксировать в Украине / фото BoxingScene

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в сети обратился к своему следующему сопернику, британцу Джо Джойсу (12-0, 11 КО).

В Twitter Усик написал, что ждет Джойса на "Олимпийском" в Киеве.

"Давай же! Мой друг, я жду тебя на "Олимпийском" в Киеве", - написал Усик и прикрепил фото стадиона.

twitter.com/usykaa

Промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал сайту Tribuna.com пост Усика.

Читайте такжеУсик надеется провести следующий бой на территории Украины"Джо Джойс просто опубликовал в Твиттере, что ждет Александра Усика. Саша ему вот так ответил, что ждет его на НСК "Олимпийский" в Киеве. Есть у него мечта провести бой здесь. Кто знает, может, она реализуется, но пока никакой конкретики нет", - сказал Красюк.

Усик - Джойс: что нужно знать

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Автор: Антон Дударь