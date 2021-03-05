Промоутер Александра Усика заявил, что у украинца есть мечта провести бой на главной арене страны.

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) в сети обратился к своему следующему сопернику, британцу Джо Джойсу (12-0, 11 КО).

В Twitter Усик написал, что ждет Джойса на "Олимпийском" в Киеве.

"Давай же! Мой друг, я жду тебя на "Олимпийском" в Киеве", - написал Усик и прикрепил фото стадиона.

Промоутер Усика Александр Красюк прокомментировал сайту Tribuna.com пост Усика.

Читайте такжеУсик надеется провести следующий бой на территории Украины"Джо Джойс просто опубликовал в Твиттере, что ждет Александра Усика. Саша ему вот так ответил, что ждет его на НСК "Олимпийский" в Киеве. Есть у него мечта провести бой здесь. Кто знает, может, она реализуется, но пока никакой конкретики нет", - сказал Красюк.

Усик - Джойс: что нужно знать

WBO позволила чемпиону мира Энтони Джошуа еще раз отложить обязательную защиту титула против украинца Александра Усика и санкционировала бой британца с Тайсоном Фьюри.

Усик же подерется за титул "временного" чемпиона WBO с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Предварительно сообщалось, что победитель боя Джошуа - Фьюри в течение 180 дней после поединка должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс или же оставить пояс WBO вакантным.

Ранее команды Усика и Джойса не смогли договориться об условиях боя, и WBO назначила промоутерские торги.

Позже промоутер Усика заявил, что с организацией боя возникла загвоздка.

Усик свой предыдущий бой провел 31 октября, когда решением судей победил Дерека Чисору. Джойс в предыдущий раз боксировал 28 ноября, нокаутировав Даниэля Дюбуа.

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Автор: Антон Дударь