"Всем безразлично его желание": американский промоутер высказался о претензиях Усика на бой с Джошуа

Боб Арум считает, что болельщики хотят увидеть бой Джошуа - Фьюри, а Усик должен подождать.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что болельщики хотят увидеть бой между чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, тогда как обязательные претенденты Александр Усик и Диллиан Уайт должны подождать.

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"Весь мир хочет увидеть бой Фьюри против Джошуа, если они добьются положительного результата в поединках с Уайлдером и Пулевым соответственно. Всем безразлично желание претендента от WBO Усика или претендента от WBC Уайта. Болельщикам безразлично. Все хотят увидеть, как Джошуа и Фьюри определят абсолютного чемпиона мира. Я думаю, давление со стороны общественности позволит этому бою состояться", - цитирует Арума talksport.com.

"Наша цель - организовать бой Джошуа - Фьюри, а затем и реванш", - подытожил Арум.

Джошуа владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, а Фьюри - титулом WBC.

В своем следующем бою Джошуа встретится с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. После этого британец должен провести защиту пояса WBO против Усика. В команде украинца уже поставили Джошуа ультиматум.

Фьюри проведет третий бой за титул чемпиона мира против Деонтея Уайлдера. Далее WBC обязывает чемпиона встретиться в ринге с Диллианом Уайтом.

Александр Усик в следующем бою должен встретиться с Дереком Чисорой. Менеджер британца заявил, что поединок может состояться в октябре

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