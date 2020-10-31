Дэвид Хэй считает, что Дерек Чисора одержит досрочную победу над Александром Усиком.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях и менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй рассказал интересную историю перед боем своего клиента против Александра Усика.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

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Слова Хэя приводит Daily Mail.

"Я общался с менеджером Усика, и он сказал, что на днях ему приснился кошмар из-за боя. Я спросил: "Что случилось? Видел сон, в котором Усик проиграл Дереку?". На что менеджер Усика ответил: "Нет, приснилось, что Усик выиграл раздельным решением судей". Только представьте себе, его кошмар - победа раздельным решением судей. Насколько же они уверены в себе", - сказал Хэй.

Экс-чемпион мира считает, что такая самоуверенность Усика сыграет на руку Чисоре: "Я знаю, что Усик не воспринял Чисору всерьез на все сто процентов, он не ждет, что Дерек выдаст лучший бой своей жизни, и это работает в нашу пользу".

По мнению Хэя, Чисоре удастся остановить Усика между шестым и восьмым раундами.

Усик - Чисора: перед боем

Вечер бокса пройдет 31 октября в Лондоне на арене "Уэмбли": где смотреть бой Усик - Чисора.

Усик будет защищать статус обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

Для Усика это будет второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец одержал победы. У Чисоры - 32 победы и 9 поражений.

29 октября состоялась первая за последние дни дуэль взглядов Усика и Чисоры. Боксеры шутили и даже обнялись.

30 октября прошла церемония взвешивания перед боем.

Перед поединком Усик получил в подарку именную футболку от футболиста Андрея Ярмоленко.

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Автор: Антон Дударь