"Крупные мальчики": бывший соперник Усика объяснил, почему украинец проиграет Джошуа и Фьюри

Тони Беллью уверен, что украинский боксер не справится с действующими чемпионами мира.

Экс-чемпион Тони Беллью не верит, что украинец Александр Усик способен победить действующих чемпионов мира в супертяжелом весе - британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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Беллью цитирует BoxingScene.

"Усик - блестящий боксер. Люди постоянно спрашивают меня, как он будет выглядеть в супертяжах. Думаю, что у него хватит мастерства, чтобы справиться с каждым соперником, кроме двух. Речь о крупных мальчиках. Не думаю, что Усик достаточно большой, чтобы победить Джошуа и Фьюри.

Поймите меня правильно, Александр может лидировать по очкам против Джошуа, но затем Энтони доберется до него и прикончит, делая все постепенно. Когда дело дойдет до Фьюри, то он просто не позволит Усику подобраться достаточно близко. Тайсон огромен", - заявил Беллью.

Усик боксировал с Тони Беллью в ноябре 2018 года и уступил нокаутом в восьмом раунде.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик назвал причину появления коронавируса в мире.