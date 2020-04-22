"Бог хочет нас просветить": Усик назвал причину появления коронавируса в мире

Украинский боксер считает, что коронавирус - это напоминание людям от Бога.

Украинский боксер Александр Усик поделился своим мнением о том, почему по миру распространяется коронавирус.

Об этом Усик сказал в интервью польскому сайту Onet.

"Возможно, Бог хочет напомнить нам о том, что мы живем не совсем так, как должны. Ценности, которые были важны для нас пятьдесят или сто лет назад, немного изменились. Мы стали меньше любить друг друга, реже прощать и помогать друг другу. Бог стучится к нам и говорит: "Друзья, посмотрите. Вы не можете путешествовать, развлекательные центры, рестораны и клубы закрыты, даже церковь пытаются закрыть".

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Оказывается, вы можете жить под одной крышей со своей семьей. Школы также закрыты, и теперь родители понимают, как трудно учить детей дома. Каждому приходится осознать, с какими проблемами мы столкнулись", - сказал Усик.

Боксер выразил уверенность, что Бог просто хочет преподать урок:

"Но все это пройдет. Бог так сильно любит нас - мы даже не можем представить, насколько сильна эта любовь. Он не желает нам ничего плохого. Он просто хочет просветить нас. Он как хороший родитель, но иногда бьет ребенка по попе, чтобы тот не делал то, чего нельзя".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Усик объяснил, почему не собирается идти в политику.